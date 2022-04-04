В Ревде двух женщин осудят за незаконный оборот немаркированных сигарет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде перед судом предстанут две женщины, которые обвиняются в незаконном обороте немаркированных сигарет. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, с сентября по ноябрь 2021 года неизвестный, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложил двум женщинам продавать немаркированные табачные изделия. Они согласились, рассчитывая получать в течение продолжительного времени материальную выгоду.Неизвестный приобретал табачные изделия, а обвиняемые хранили их в магазине и реализовывали неопределенному кругу лиц.Общая стоимость изъятых контрафактных сигарет в количестве 838 пачек составила свыше 150 тысяч рублей. Обвиняемый признали свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд.