Стрелявшего в СОБРовцев охотника из Сысерти отпустили на свободу под подписку о невыезде
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил вердикт Сысертского районного суда в отношении Сергея Кадочникова, сысертского охотника, который обвинялся в тяжёлых (особенно по нынешним временам) преступлениях. За нападение на охотоведа и сопровождавших его СОБРовцев, за поджёг служебной машины последних, за угрозу убийством и применения насилия в отношении представителей власти Кадочникова приговорили к 4 года колонии общего режима, а его подельника Антона Никонова – к 2 года лишения свободы условно. Но, похоже, что и такие мягкие наказания показались областным судьям слишком суровыми.
Указанный инцидент с нападением охотников на СОБР и охотоведа имели место быть в августе 2020-го года. Приговор был вынесен в конце 2021-го года. До сих пор Кадочников находился под арестом. А в начале этой недели его решено выпустить на свободу под подписку о невыезде. Его дело вернули в Сысертский суд, где оно должно быть рассмотрено заново, но уже другим судейским составом.
Впрочем, Сергею Кадочникову стоит воспользоваться моментом и поторопиться полной грудью надышаться воздухом свободы. Вполне возможно, что кажущееся послабление обернётся ужесточением приговора. Ведь в стране, где за брошенный в сотрудника полиции пластиковый стаканчик люди получают серьёзные приговоры, вряд ли простят выстрелы из ружей в сторону специального отряда быстрого реагирования.
Указанный инцидент с нападением охотников на СОБР и охотоведа имели место быть в августе 2020-го года. Приговор был вынесен в конце 2021-го года. До сих пор Кадочников находился под арестом. А в начале этой недели его решено выпустить на свободу под подписку о невыезде. Его дело вернули в Сысертский суд, где оно должно быть рассмотрено заново, но уже другим судейским составом.
Впрочем, Сергею Кадочникову стоит воспользоваться моментом и поторопиться полной грудью надышаться воздухом свободы. Вполне возможно, что кажущееся послабление обернётся ужесточением приговора. Ведь в стране, где за брошенный в сотрудника полиции пластиковый стаканчик люди получают серьёзные приговоры, вряд ли простят выстрелы из ружей в сторону специального отряда быстрого реагирования.
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