Екатеринбуржец предстанет перед судом за убийство приятеля и его сожительницы

15.56 Среда, 6 апреля 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет 54-летний мужчина, который обвиняется в убийстве приятеля и его сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в конце апреля 2021 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого. В ходе застолья он убил приятеля и причинил тяжкие телесные повреждения его сожительнице, отчего женщина впоследствии скончалась. Также злоумышленник угрожал убийством соседям, которые высказали ему претензию по поводу шума в квартире.

Начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции №14. Сначала граждане сообщили, что в подъезде многоквартирного дома обнаружена женщина, на теле которой имеются телесные повреждения. Затем сыщикам поступила информация, что в одной из квартир в том же подъезде найдено тело мужчины.

Подозреваемого задержали «по горячим следам». Уголовное дело направлено в суд.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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