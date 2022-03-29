Екатеринбуржец предстанет перед судом за убийство приятеля и его сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет 54-летний мужчина, который обвиняется в убийстве приятеля и его сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, в конце апреля 2021 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого. В ходе застолья он убил приятеля и причинил тяжкие телесные повреждения его сожительнице, отчего женщина впоследствии скончалась. Также злоумышленник угрожал убийством соседям, которые высказали ему претензию по поводу шума в квартире.Начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции №14. Сначала граждане сообщили, что в подъезде многоквартирного дома обнаружена женщина, на теле которой имеются телесные повреждения. Затем сыщикам поступила информация, что в одной из квартир в том же подъезде найдено тело мужчины.Подозреваемого задержали «по горячим следам». Уголовное дело направлено в суд.