Свердловчанина приговорили к 13 годам колонии за незаконный сбыт наркотиков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Карпинска, который больше года скрывался от правосудия, приговорили к 13 годам колонии за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Свердловчанин заказал наркотики через Интернет 3 декабря 2018 года. После оплаты он получил сообщение с информацией о месте закладки и забрал из тайника наркотики, а на следующий день сбыл часть приобретенного запрещенного вещества своему знакомому.В июне 2019 года мужчина, опасаясь наказания, скрылся от суда и был объявлен в розыск. Его местонахождение установили в декабре прошлого года. Свердловчанина взяли под стражу.Карпинский городской суд назначил местному жителю наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.