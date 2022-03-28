Житель Туринска предстал перед судом за убийство трехмесячного сына

– Сотрудники полиции установили, что матерью ребёнка является совершеннолетняя учащаяся многопрофильного техникума. Пока мать отсутствовала, малыш находился дома с нетрезвым биологическим отцом. По возвращении в жилище мать обнаружила грудничка в нежилой комнате, окно которой было открыто, а ребёнок при этом находился без одежды, в одном памперсе. При этом спутник жизни продолжал злоупотреблять алкоголем на кухне. Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, – добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстал 24-летний житель Туринска, обвиняемый в убийстве трехмесячного сына. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, вечером 5 апреля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в квартире дома по улице Путейцев в Туринске несколько раз ударил руками по голове своего трехмесячного сына. Злоумышленника раздражал плач ребенка, а успокоить его он не мог.В тот момент мать ребенка, сожительница обвиняемого, ушла к своей знакомой за предметами детской гигиены. Когда она вернулась домой, то заметила, что сын не плачет, тяжело дышит и хрипит. Она увидела и странности в поведении обвиняемого, поэтому решила переночевать у своей сестры.Когда женщина пришла с сыном к сестре, то состояние здоровья мальчика ухудшилось. Ребенку вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали младенца в больницу, однако спасти его не удалось – малыш скончался от причиненной ему черепно-мозговой травмы.Обвиняемому была избрана пресечения в виде заключения под стражу. После того, как следствие провело комплекс необходимых мероприятий, уголовное дело направили в Свердловский областной суд. Сейчас суд уже приступил к рассмотрению дела.