Свердловчанину, который выбросил младенца с балкона, вынесли приговор
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителя Североуральска приговорили к 4,5 годам лишения свободы за покушение на убийство новорожденного, которого он выбросил с балкона. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Преступление произошло еще в 2019 году. Вечером 6 июня осужденный разбил окно в спальне квартиры по улице Ленина в Североуральске и выбросил ребенка, которому на тот момент было 2,5 месяца, из окна первого этажа на бетонную отмостку дома.
К счастью, злоумышленнику не удалось довести умысел на убийство ребенка до конца. Прохожий увидел происходящее и подхватил младенца, благодаря чему новорожденный не ударился о бетонную отмостку дома. После этого ребенка доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь.
В момент происшествия мать мальчика отсутствовала в квартире. До того, как уйти из дома в магазин и оставить своего ребенка, она вместе с осужденным употребляла спиртное. Сейчас женщины лишена в отношении мальчика родительских прав.
Преступление было совершено осужденным в несовершеннолетнем возрасте. Краснотурьинский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В прокуратуре отметили, что это третий приговор, вынесенный в отношении молодого человека. В декабре 2019 года Североуральский городской суд оправдал мужчину. Однако по апелляционному представлению прокурора данный приговор отменили, уголовное дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В ноябре 2020 года Североуральский городской суд назначил молодому человеку наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. В сентябре прошлого года Судебной коллегией по уголовным делам Седьмого кассационного суда Челябинска приговор Североуральского городского суда отменен в связи с нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Уголовное дело направили в Краснотурьинский городской суд.
Преступление произошло еще в 2019 году. Вечером 6 июня осужденный разбил окно в спальне квартиры по улице Ленина в Североуральске и выбросил ребенка, которому на тот момент было 2,5 месяца, из окна первого этажа на бетонную отмостку дома.
К счастью, злоумышленнику не удалось довести умысел на убийство ребенка до конца. Прохожий увидел происходящее и подхватил младенца, благодаря чему новорожденный не ударился о бетонную отмостку дома. После этого ребенка доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь.
В момент происшествия мать мальчика отсутствовала в квартире. До того, как уйти из дома в магазин и оставить своего ребенка, она вместе с осужденным употребляла спиртное. Сейчас женщины лишена в отношении мальчика родительских прав.
Преступление было совершено осужденным в несовершеннолетнем возрасте. Краснотурьинский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В прокуратуре отметили, что это третий приговор, вынесенный в отношении молодого человека. В декабре 2019 года Североуральский городской суд оправдал мужчину. Однако по апелляционному представлению прокурора данный приговор отменили, уголовное дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В ноябре 2020 года Североуральский городской суд назначил молодому человеку наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. В сентябре прошлого года Судебной коллегией по уголовным делам Седьмого кассационного суда Челябинска приговор Североуральского городского суда отменен в связи с нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Уголовное дело направили в Краснотурьинский городской суд.
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