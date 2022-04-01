Свердловчанину, который выбросил младенца с балкона, вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Североуральска приговорили к 4,5 годам лишения свободы за покушение на убийство новорожденного, которого он выбросил с балкона. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Преступление произошло еще в 2019 году. Вечером 6 июня осужденный разбил окно в спальне квартиры по улице Ленина в Североуральске и выбросил ребенка, которому на тот момент было 2,5 месяца, из окна первого этажа на бетонную отмостку дома.К счастью, злоумышленнику не удалось довести умысел на убийство ребенка до конца. Прохожий увидел происходящее и подхватил младенца, благодаря чему новорожденный не ударился о бетонную отмостку дома. После этого ребенка доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь.В момент происшествия мать мальчика отсутствовала в квартире. До того, как уйти из дома в магазин и оставить своего ребенка, она вместе с осужденным употребляла спиртное. Сейчас женщины лишена в отношении мальчика родительских прав.Преступление было совершено осужденным в несовершеннолетнем возрасте. Краснотурьинский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.В прокуратуре отметили, что это третий приговор, вынесенный в отношении молодого человека. В декабре 2019 года Североуральский городской суд оправдал мужчину. Однако по апелляционному представлению прокурора данный приговор отменили, уголовное дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.В ноябре 2020 года Североуральский городской суд назначил молодому человеку наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. В сентябре прошлого года Судебной коллегией по уголовным делам Седьмого кассационного суда Челябинска приговор Североуральского городского суда отменен в связи с нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Уголовное дело направили в Краснотурьинский городской суд.