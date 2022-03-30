В Нижнем Тагиле разыскивается любитель чужих телефонов
Криминал
Скриншот с видео от МУ МВД России "Нижнетагильское"
Житель Нижнего Тагила сообщил в полицию о краже мобильного телефона. По его словам, в одном из кафе по улице Космонавтов он повздорил с неизвестным ему мужчиной. Во время ссоры, он не заметил, как обронил телефон. Зато это заметил его оппонент и решил прикарманить недешёвый гаджет (стоимость похищенного потерпевший оценил в 17 тысяч рублей).
Проверить правдивость слов заявителя сотрудникам отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» оказалось довольно просто – камера видеонаблюдения в заведении, где происходил конфликт, запечатлела и подозреваемого, и сам момент, когда он рассматривает чужой телефон и уносит его с собой.
Теперь любителя завладеть чужим имуществом разыскивают по всему Нижнему Тагилу. Ему «светит» наказание вплоть до лишения свободы на 2 года. Именно такой приговор допускает часть 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Помимо скриншота с видео, полицейские в поисках воришки пользуются его словесным портретом: «Подозреваемому на вид около 30 лет, среднего телосложения. Был одет в толстовку с капюшоном черно-красного цвета с надписью на груди, спортивные штаны чёрного цвета с белыми надписями и спортивную обувь красного цвета». Информацию о таком человеке готовы принять по телефону 8(3435) 97-64-02.
Проверить правдивость слов заявителя сотрудникам отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» оказалось довольно просто – камера видеонаблюдения в заведении, где происходил конфликт, запечатлела и подозреваемого, и сам момент, когда он рассматривает чужой телефон и уносит его с собой.
Теперь любителя завладеть чужим имуществом разыскивают по всему Нижнему Тагилу. Ему «светит» наказание вплоть до лишения свободы на 2 года. Именно такой приговор допускает часть 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Помимо скриншота с видео, полицейские в поисках воришки пользуются его словесным портретом: «Подозреваемому на вид около 30 лет, среднего телосложения. Был одет в толстовку с капюшоном черно-красного цвета с надписью на груди, спортивные штаны чёрного цвета с белыми надписями и спортивную обувь красного цвета». Информацию о таком человеке готовы принять по телефону 8(3435) 97-64-02.
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