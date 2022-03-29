В Екатеринбурге осудят мошенника за обман пенсионерки на миллион рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в мошенничестве на сумму около миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в прошлом году неизвестный, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработал преступный план по хищению денег граждан. Впоследствии он вовлек в эту схему и обвиняемого. Неизвестный по телефону связывался с екатеринбуржцами и предлагал за денежное вознаграждение помочь родственнику, якобы попавшему в сложную жизненную ситуацию.Так, в середине ноября 2021 года соучастник позвонил женщине 1949 года рождения и сообщил о якобы произошедшем по вине внучки собеседницы ДТП. Позднее екатеринбурженке поступил еще один звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Ей предложили передать пострадавшему в ДТП 700 тысяч рублей для разрешения конфликта. Пенсионерка согласилась и к ней домой приехал обвиняемый, который получил указанную сумму.В тот же день пожилой женщине снова поступил звонок о необходимости передать еще 200 тысяч рублей и тысячу долларов США из-за того, что состояние «пострадавшего» якобы ухудшилось. Всего екатеринбурженка передала обвиняемому более 970 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.