В Екатеринбурге на Сортировке неизвестный избил женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Несколько дней назад в Екатеринбурге неизвестный мужчина избил местную жительницу, после чего скрылся. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, а злоумышленника разыскивает полиция.По данным портала Е1, в день нападения пострадавшая вышла к теплотрассе на Сортировке, чтобы покормить местных собак. В тот момент неизвестный мужчина подошел со спины и ударил ее.«Подошел сзади и ударил по голове бутылкой шампанского. Оттащил к мусорке и бил, бил и бил. Запинывал. Говорят, хотел до смерти забить. У нее голова пробита, она может ослепнуть», – рассказала порталу женщина, знакомая с ситуацией.В отделе по связям со СМИ УМВД по Екатеринбурге сообщили, что отделом полиции №11 было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).Все, кто располагает значимой информацией по данному факту, могут сообщать ее по телефону 356-42–11 или 102, (02).