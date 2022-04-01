Дорого обойдётся убийство лосихи охотникам из Верхней Салды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился суд над охотниками, в феврале 2018-го года убившими лосиху на территории Басьяновского охотхозяйства. По требованию Региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, который выдвинул иск против 3 любителей пострелять по живому, суд обязал браконьеров выплатить 400 000 рублей, - сообщает издание Tagilcity.ru.Согласно комментариям пресс-службы Свердловского районного суда, убили лосиху двое мужчин, а их приятель помог им вывезти труп животного из леса на снегоходе. Чем тоже подпал под статью. Злодеев задержали после того, как они разделали лосиху, погрузили на прицепленные к снегоходу сани и, вывезя на дорогу, перегрузили части туши в автомобиль. То есть, троицу взяли с поличным.Судили браконьеров по статье «Незаконная охота с применением механического транспортного средства в составе группы лиц по предварительному сговору» (пункт Б статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации).