В Верхней Пышме женщина пырнула ножом своего мужа
Криминал
Фото: МО МВД России Верхнепышминский
В городском округе Верхняя Пышма между двумя супругами произошёл пьяный конфликт. Слово за слово, мужчина бросился с кулаками на свою супругу. Та решила постоять за себя и в целях самообороны воспользовалась лежащим на столе ножом. Удар пришёлся в область живота. Тем и закончился «опохмел», который случился на следующее утро после празднования дня рождения женщины.
Раненного мужчину доставили в Центральную городскую больницу №1. Её сотрудники и сообщили в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» о том, что к ним поступил пациент с явно криминальной раной. Полицейские пообщались с потерпевшим и быстро нашли подозреваемую.
Теперь суду придётся определить, превысила ли недавняя именинница пределы самообороны в конфликте с мужем-драчуном. Судить её будут по пункту З части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальное наказание по этому пункту закона – лишение свободы до 10 лет.
Раненного мужчину доставили в Центральную городскую больницу №1. Её сотрудники и сообщили в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» о том, что к ним поступил пациент с явно криминальной раной. Полицейские пообщались с потерпевшим и быстро нашли подозреваемую.
Теперь суду придётся определить, превысила ли недавняя именинница пределы самообороны в конфликте с мужем-драчуном. Судить её будут по пункту З части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальное наказание по этому пункту закона – лишение свободы до 10 лет.
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