20-летнего свердловчанина осудили за убийство пенсионера, кражи и покушение на убийство знакомого

– В последнем слове просил суд обратить внимание на его юный возраст, раскаяние в содеянном, явку с повинной, а также способствование раскрытию преступлений, – отметили в облсуде.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области осудили 20-летнего жителя Краснотурьинска за убийство пенсионера, покушение на убийство знакомого и кражи. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном СУ СКР.В прошлом году злоумышленник в ходе разбойного нападения убил мужчину 1925 года рождения. Из его дома он похитил более 100 тысяч рублей, а также различные награды, в том числе медаль «Ветеран труда».Помимо этого, в том же году подсудимый совершил покушение на убийство своего знакомого. Он причинил ему несколько ударов ножом. Знакомому удалось спастись только в результате активного сопротивления. Также молодой человек совершил три кражи из жилищ местных жителей, причинив им ущерб на общую сумму около 50 тысяч рублей.В пресс-службе Свердловского областного суда добавили, что подсудимый полностью признал вину в совершении двух краж и в незаконном приобретении государственных наград СССР. В совершении других преступлений он признал вину лишь частично.Суд назначил 20-летнему свердловчанину наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.