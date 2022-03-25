В Первоуральске осудят виновника ДТП, в котором погиб ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске осудят виновника ДТП, в котором погибла его маленькая дочь. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, вечером 3 июля прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, будучи лишенным водительского удостоверения, управлял автомобилем Fiat Ducato. У себя на коленях он держал дочь 2016 года рождения, не пристегнутую ремнем безопасности. Двигаясь по автодороге со стороны озера «Глухое» в сторону коллективного сада «Автомобилист», водитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.В результате ДТП дочка обвиняемого скончалась на месте происшествия от сочетанной травмы тела.Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.