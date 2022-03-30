В Нижнем Тагиле неласково встретили молодого гостя из Краснотурьинска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 29-го марта в Нижнем Тагиле произошло избиение молодого приезжего из Краснотурьинска. В нападении на него участвовали двое взрослых мужчин. Дело было вечером, примерно в половине 8-го. Место происшествия – улица Циолковского.Жертва нападения – 17-летний Демьян, который подрабатывает в церкви, помогая священнику проводить религиозные обряды. Судя по тому, что рассказывает мать пострадавшего, её сына могли перепутать с кем-то, потому что агрессоры требовали с него какие-то деньги и утверждали, что он, якобы, ищет во дворе спрятанные там наркотики.Сигнал в полицию об избиении человека поступил из больницы, куда госпитализировали молодого краснотурьинца. У подростка выбиты передние зубы, есть рванные раны на лице и диагностировано сотрясение головного мозга, - сообщает паблик-Вконтакте «Инцидент. Краснотурьинск».Любопытно, что история, которую поведал госпитализированный сотрудникам полиции, несколько отличается от версии, которую излагает его мать. По словам Демьяна, его попросил закурить незнакомый мужчина (а не двое), а когда парень ответил, что не курит, ударил его в лицо и ушёл (что несколько не вяжется с количеством и тяжестью травм). Подозрительно и то, что пострадавший отказался писать заявление в полицию. Как бы то ни было, участковые отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» начали поиски возможных свидетелей, которые бы смогли прояснить это странное дело.