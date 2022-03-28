В Первоуральском городском суде рассмотрят дело об убийстве жены мужем
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Готовится к судебному рассмотрению дело об убийстве, совершённом в прошлом году пожилым жителем села Битимки Свердловской области. Мужчину обвиняют в убийстве собственной жены во время бытовой ссоры. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, поэтому ему показалось, что нож станет наиболее веским аргументом. Действительно, женщина с рассечённой сонной артерией уже ничего не смогла возразить душегубу.
Преступление было совершено летом 2021-го года. Раскрытие преступления затянулось хотя бы потому, что о нём узнали далеко не сразу. Сначала убийца держал тело своей жертвы в квартире и только спустя несколько дней спрятал его на лесном болоте. Женщины никто не хватился, и мужчина сам обратился в полицию с просьбой отыскать пропавшую супругу. Просьбу сотрудники полицию не просто выполнили, но и перевыполнили – нашли не только убиенную, но и убийцу, то есть – самого заявителя.
Судить женоубийцу будут по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»). Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы.
Преступление было совершено летом 2021-го года. Раскрытие преступления затянулось хотя бы потому, что о нём узнали далеко не сразу. Сначала убийца держал тело своей жертвы в квартире и только спустя несколько дней спрятал его на лесном болоте. Женщины никто не хватился, и мужчина сам обратился в полицию с просьбой отыскать пропавшую супругу. Просьбу сотрудники полицию не просто выполнили, но и перевыполнили – нашли не только убиенную, но и убийцу, то есть – самого заявителя.
Судить женоубийцу будут по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»). Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы.
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