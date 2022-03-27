В Нижнем Тагиле неизвестные избили 17-летнего помощника батюшки
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле двое неизвестных напали на 17-летнего помощника батюшки. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на мать пострадавшего.
По словам матери, на ее сына Демьяна напали двое мужчин 29 марта около 19:20 на улице Циолковского, 2 у третьего корпуса. Подросток сейчас находится в больнице.
«Он просто шел, а они, вероятно, перепутали его с кем-то и начали к нему приставать и настойчиво стали вымогать деньги, стали говорить, что якобы он пришел за закладкой. Но он у меня не наркоман. Он у меня работает в церкви, помощник батюшки», – рассказала подписчица паблика.
Пострадавшего подростка госпитализировали с множественными гематомами, ушибами, сотрясением головного мозга, рваными ранами лицами и тремя выбитыми передними зубами. В это время мама находилась на длительной реабилитации после операции. В связи с этим подросток попросился на домашнее лечение, однако уже к 23:00 ему снова вызвали скорую помощь и доставили в больницу.
Как пишет Накануне.RU со ссылкой МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщение об избитом 17-летнем парне поступил в полицию из больницы. Установлено, что Демьян приехал в Нижний Тагил из Краснотурьинск и жил в съемной квартире. По словам подростка, он приехал к другу, когда у подъезда к нему обратился неизвестный и попросил сигарету. Парень отказал, заявив, что не курит, и за это получил по лицу. Затем напавший скрылся.
Подросток отказался писать заявление, так как считает, что не сможет опознать обидчика. Однако участковые уполномоченные все же организовали проверку по данному происшествию.
По словам матери, на ее сына Демьяна напали двое мужчин 29 марта около 19:20 на улице Циолковского, 2 у третьего корпуса. Подросток сейчас находится в больнице.
«Он просто шел, а они, вероятно, перепутали его с кем-то и начали к нему приставать и настойчиво стали вымогать деньги, стали говорить, что якобы он пришел за закладкой. Но он у меня не наркоман. Он у меня работает в церкви, помощник батюшки», – рассказала подписчица паблика.
Пострадавшего подростка госпитализировали с множественными гематомами, ушибами, сотрясением головного мозга, рваными ранами лицами и тремя выбитыми передними зубами. В это время мама находилась на длительной реабилитации после операции. В связи с этим подросток попросился на домашнее лечение, однако уже к 23:00 ему снова вызвали скорую помощь и доставили в больницу.
Как пишет Накануне.RU со ссылкой МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщение об избитом 17-летнем парне поступил в полицию из больницы. Установлено, что Демьян приехал в Нижний Тагил из Краснотурьинск и жил в съемной квартире. По словам подростка, он приехал к другу, когда у подъезда к нему обратился неизвестный и попросил сигарету. Парень отказал, заявив, что не курит, и за это получил по лицу. Затем напавший скрылся.
Подросток отказался писать заявление, так как считает, что не сможет опознать обидчика. Однако участковые уполномоченные все же организовали проверку по данному происшествию.
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