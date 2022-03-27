В Нижнем Тагиле неизвестные избили 17-летнего помощника батюшки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле двое неизвестных напали на 17-летнего помощника батюшки. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на мать пострадавшего.По словам матери, на ее сына Демьяна напали двое мужчин 29 марта около 19:20 на улице Циолковского, 2 у третьего корпуса. Подросток сейчас находится в больнице.«Он просто шел, а они, вероятно, перепутали его с кем-то и начали к нему приставать и настойчиво стали вымогать деньги, стали говорить, что якобы он пришел за закладкой. Но он у меня не наркоман. Он у меня работает в церкви, помощник батюшки», – рассказала подписчица паблика.Пострадавшего подростка госпитализировали с множественными гематомами, ушибами, сотрясением головного мозга, рваными ранами лицами и тремя выбитыми передними зубами. В это время мама находилась на длительной реабилитации после операции. В связи с этим подросток попросился на домашнее лечение, однако уже к 23:00 ему снова вызвали скорую помощь и доставили в больницу.Как пишет Накануне.RU со ссылкой МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщение об избитом 17-летнем парне поступил в полицию из больницы. Установлено, что Демьян приехал в Нижний Тагил из Краснотурьинск и жил в съемной квартире. По словам подростка, он приехал к другу, когда у подъезда к нему обратился неизвестный и попросил сигарету. Парень отказал, заявив, что не курит, и за это получил по лицу. Затем напавший скрылся.Подросток отказался писать заявление, так как считает, что не сможет опознать обидчика. Однако участковые уполномоченные все же организовали проверку по данному происшествию.