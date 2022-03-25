Рецидивист предстанет перед судом за убийство девушки из Березовского

– В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий: проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях). Несмотря на то, что свою вину обвиняемый признал лишь частично, тем не менее следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, – добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости