Рецидивист предстанет перед судом за убийство девушки из Березовского
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Резонансное уголовное дело об убийстве рецидивистом 35-летней Александры Иньшиной из Березовского направлено в суд. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
По данным следствия, 6 июня 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21102, увидел в районе дома №31 «д» по улице Малышева в Екатеринбурге ранее незнакомую девушку. Она пыталась остановить автомобиль. Водитель остановился, и Александра Иньшина попросила отвезти ее в сторону Верхней Пышмы.
Двигаясь по Серовскому тракту, обвиняемый остановился на обочине трассы, взял в машине два пластиковых монтажных хомута и нож и начал угрожать пассажирке. После этого он изнасиловал девушку, обхватил шею потерпевшей рукой и с силой сдавливал ее, пока та не потеряла сознание. Затем злоумышленник надел на ее запястья два пластиковых монтажных хомута, оттащил ее в кусты возле обочины и похитил золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотое кольцо и золотой браслет с кулоном.
Сразу после кражи обвиняемый нанес удары ножом в область шеи и спины девушки, похитил ее туфли, банковскую карту, сотовый телефон и уехал. Однако через некоторое время вернулся, чтобы похитить еще и куртку потерпевшей. В целом материальный ущерб причинен на общую суммы свыше 74 тысяч рублей.
Александра погибла спустя непродолжительное время на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Свердловский облсуд.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что заявление о розыске Александры Иньшиной поступило в органы внутренних дел от ее матери 7 июня. Пропавшая в 02:40 ушла из дома и не выходила на связь. Установить подозреваемого в убийстве удалось оперуполномоченным уголовного розыска полиции.
Подозреваемым оказался водитель такси, ранее неоднократно судимый житель Нижнего Тагила, который и подвозил девушку утром 6 июня. Изначально он сказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на Серовском тракте. Когда органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи, стало понятно, что таксист пытается избежать наказания. В итоге он сознался в совершении преступления и показал место, где спрятал тело убитой.
По данным следствия, 6 июня 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21102, увидел в районе дома №31 «д» по улице Малышева в Екатеринбурге ранее незнакомую девушку. Она пыталась остановить автомобиль. Водитель остановился, и Александра Иньшина попросила отвезти ее в сторону Верхней Пышмы.
Двигаясь по Серовскому тракту, обвиняемый остановился на обочине трассы, взял в машине два пластиковых монтажных хомута и нож и начал угрожать пассажирке. После этого он изнасиловал девушку, обхватил шею потерпевшей рукой и с силой сдавливал ее, пока та не потеряла сознание. Затем злоумышленник надел на ее запястья два пластиковых монтажных хомута, оттащил ее в кусты возле обочины и похитил золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотое кольцо и золотой браслет с кулоном.
Сразу после кражи обвиняемый нанес удары ножом в область шеи и спины девушки, похитил ее туфли, банковскую карту, сотовый телефон и уехал. Однако через некоторое время вернулся, чтобы похитить еще и куртку потерпевшей. В целом материальный ущерб причинен на общую суммы свыше 74 тысяч рублей.
Александра погибла спустя непродолжительное время на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Свердловский облсуд.
– В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий: проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях). Несмотря на то, что свою вину обвиняемый признал лишь частично, тем не менее следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, – добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что заявление о розыске Александры Иньшиной поступило в органы внутренних дел от ее матери 7 июня. Пропавшая в 02:40 ушла из дома и не выходила на связь. Установить подозреваемого в убийстве удалось оперуполномоченным уголовного розыска полиции.
Подозреваемым оказался водитель такси, ранее неоднократно судимый житель Нижнего Тагила, который и подвозил девушку утром 6 июня. Изначально он сказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на Серовском тракте. Когда органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи, стало понятно, что таксист пытается избежать наказания. В итоге он сознался в совершении преступления и показал место, где спрятал тело убитой.
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