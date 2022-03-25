Екатеринбурженка предстанет перед судом за убийство сожителя-инвалида

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят женщину, которая обвиняется в убийстве сожителя-инвалида. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, женщина жила в квартире одного из домов по улице Аптекарская в Екатеринбурге с сожителем, который являлся инвалидом. В середине октября прошлого года они вместе распивали спиртное. Между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине множественные удары в область головы, туловища и конечностей, а затем ударила его 12 раз ножом. Мужчина погиб на месте происшествия.Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.