Экс-сотрудников МЧС в Екатеринбурге осудят за мошенничество на 1,2 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут бывшие сотрудники МЧС, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более 1,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в 2012 году пенсионер органов МЧС обратился к знакомому сотруднику отдела кадров с вопросом о возможности увеличения пенсии. Они подготовили подложные документы, содержащие недостоверные сведения о должностях, специальном звании и периодах службы бывшего сотрудника в подразделениях свердловского ГУ МЧС, дающих право ему на получение пенсии по выслуге лет в большем размере, нежели назначенной ему при увольнении.Впоследствии документы были сданы в профильное пенсионное подразделение ведомства. В период с 2013 по 2021 году пенсионеру МЧС необоснованно начислялся повышенный размер пенсии. Всего ему неправомерно было начислено более 1,2 миллиона рублей.Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.