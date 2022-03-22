Экс-сотрудников МЧС в Екатеринбурге осудят за мошенничество на 1,2 млн рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанут бывшие сотрудники МЧС, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более 1,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в 2012 году пенсионер органов МЧС обратился к знакомому сотруднику отдела кадров с вопросом о возможности увеличения пенсии. Они подготовили подложные документы, содержащие недостоверные сведения о должностях, специальном звании и периодах службы бывшего сотрудника в подразделениях свердловского ГУ МЧС, дающих право ему на получение пенсии по выслуге лет в большем размере, нежели назначенной ему при увольнении.
Впоследствии документы были сданы в профильное пенсионное подразделение ведомства. В период с 2013 по 2021 году пенсионеру МЧС необоснованно начислялся повышенный размер пенсии. Всего ему неправомерно было начислено более 1,2 миллиона рублей.
Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2012 году пенсионер органов МЧС обратился к знакомому сотруднику отдела кадров с вопросом о возможности увеличения пенсии. Они подготовили подложные документы, содержащие недостоверные сведения о должностях, специальном звании и периодах службы бывшего сотрудника в подразделениях свердловского ГУ МЧС, дающих право ему на получение пенсии по выслуге лет в большем размере, нежели назначенной ему при увольнении.
Впоследствии документы были сданы в профильное пенсионное подразделение ведомства. В период с 2013 по 2021 году пенсионеру МЧС необоснованно начислялся повышенный размер пенсии. Всего ему неправомерно было начислено более 1,2 миллиона рублей.
Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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