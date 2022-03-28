Маленькую жительницу Первоуральска похитил родной отец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Служба судебных приставов разыскивает жителя Первоуральска Рената Гальянова. Подозревают, что он забрал свою 3-летнюю дочь у бывшей жены и скрылся с ней в неизвестном направлении. После развода четы Гальяновых суд решил, что девочка должна остаться с матерью.Самого Гальянова обвиняют также в неуплате штрафов и налогов. По информации судебных приставов, общий долг мужчины составляет более миллиона рублей. Разыскивают его и в связи с этими долгами.Любую информацию о местонахождении малолетней Софии Гальяновой и её отца ждут в Первоуральском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области. Позвонить туда можно по телефонам 8 (3439) 249-09-89 и 8 (922) 146-00-01.