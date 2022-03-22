Перед судом в Свердловской области предстали обвиняемые в убийстве туристки из Перми

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловском облсуде начался процесс по уголовному делу об убийстве туристки в парке «Оленьи ручьи». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по региону.По данным следствия, двое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидели в природном парке «Оленьи ручьи» туристку из Пермского края, которая отдыхала в своей туристической палатке. Злоумышленник разбудил женщину и сообщил ей, что неизвестные якобы украли ее байдарку. Под этим предлогом он вывел туристку на открытый участок местности, где изнасиловал ее. Сообщница мужчины в этот момент держала пострадавшую за руки, чтобы та не сопротивлялась. Затем обвиняемый при помощи ножа убил женщину.После этого злоумышленники вернулись к туристической палатке и похитили имущество убитой на общую сумму более 200 тысяч рублей.Фигурантов задержали 3 июня прошлого года. В ходе задержания обвиняемый угрожал одному из полицейских применением физического насилия, а также натравил на него собаку.Кроме того, при расследовании в действиях обвиняемых были выявлены еще несколько преступных эпизодов: кражи чужого имущества у жителей Нижнесергинского района, которые были совершены в период с 19 мая 2021 года.