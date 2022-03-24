Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции на Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники регионального управления ФСБ во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму свердловского главка МВД и ОМВД России по Режевскому району пресекли противоправную деятельность двух граждан РФ, которые в прошлом году организовали в России незаконное пребывание иностранцев.Их преступная деятельность осуществлялась путем заключения в органах записи актов гражданского состояния более 40 фиктивных браков с гражданами России и оформления иностранцам на их основании разрешений на временное проживании на территории РФ.Сейчас ведется расследование уголовного дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».