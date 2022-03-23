Свердловчанина приговорили к колонии за убийство 17-летней давности

– Преступление было раскрыто благодаря проведению генетической экспертизы, а именно благодаря обнаруженным на месте происшествия следам, которые совпали с ДНК осужденного, отбывавшего наказание в местах лишения свободы. Под давлением неопровержимых доказательств Шабуров дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указав на сообщника, о причастности которого к преступлению ранее правоохранительным органам известно не было, – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижних Сергах перед судом предстал житель Михайловска за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В апреле 2004 года обвиняемый, находясь в Михайловске в гостях у своих родителей, вместе с сообщником решили совершить разбойное нападение на местного бизнесмена. Вооружившись ножами, они подошли к дому по улице Береговая в Михайловске, где жил потерпевший со своей семьей, и напали на мужчину, нанеся ему множественные удары в область головы и туловища. Поскольку бизнесмен оказывал активное сопротивление, преступники решили его убить и нанесли ножами многочисленные удары. Потерпевший скончался от полученных ран в тот же день.Злоумышленники проникли в дом потерпевшего, напали на его сожительницу, связали ее проводом-удлинителем, похитили из ее сумки 37 тысяч рублей и угнали автомобиль «Газель». Бросив машину в Михайловске, они добрались до дома родителей, умылись в бане и уехали в город Березняки Пермского края.Нижнесергинский районный суд с учетом сложения наказаний за иные преступления назначил свердловчанину наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении сообщника выделено для применения принудительных мер медицинского характера.