В Екатеринбурге осудят женщину за убийство новорожденного сына

– Дама проживала совместно с супругом 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила. 4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша, – рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, днем 4 августа прошлого года обвиняемая родила в туалете своей квартиры мальчика, а потом перерезала пуповину и убила новорожденного. Тело младенца злоумышленница поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточная. Страшную находку обнаружили прохожие.Полковник Горелых добавил, что днем 6 августа в дежурную часть отдела полиции №13 поступило сообщение о госпитализации женщины. После операции ее поместили в реанимацию. Когда она очнулась, то отказалась указать местонахождение сына. Впоследствии 16 августа сотрудники полиции получили информацию о том, что тело младенца обнаружено на контейнерной площадке.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.