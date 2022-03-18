Свердловчанина приговорили к восьми годам колонии за убийство жены

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Туринска приговорили к восьми годам колонии за убийство супруги. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Свердловчанин поссорился с женой, так как ее не устраивало, что у мужа нет работы. В ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный ударил супругу кухонным ножом в область шеи, повредив сонную артерию и легкое. Женщина погибла на месте происшествия.Туринский районный суд назначил местному жителю наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.