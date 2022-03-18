Свердловчанина приговорили к восьми годам колонии за убийство жены
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Туринска приговорили к восьми годам колонии за убийство супруги. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Свердловчанин поссорился с женой, так как ее не устраивало, что у мужа нет работы. В ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный ударил супругу кухонным ножом в область шеи, повредив сонную артерию и легкое. Женщина погибла на месте происшествия.
Туринский районный суд назначил местному жителю наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Свердловчанин поссорился с женой, так как ее не устраивало, что у мужа нет работы. В ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный ударил супругу кухонным ножом в область шеи, повредив сонную артерию и легкое. Женщина погибла на месте происшествия.
Туринский районный суд назначил местному жителю наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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