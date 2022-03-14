В Невьянске осудят экс-председателя правления ЖСК за присвоение вверенных средств

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске осудят бывшего председателя правления ЖСК. Он обвиняется в присвоении вверенных средств. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в период с января по март 2020 года председатель ЖСК-6 предоставил своей знакомой для составления проектно-сметной документации заведомо недостоверные сведения об объеме предполагаемых работ по ремонту розлива многоквартирного дома по улице Максима Горького в Невьянске. Стоимость работ была завышена на 36 тысяч рублей. В результате женщина составила проектно-сметную документацию работ на общую сумму свыше 394 тысяч рублей.Затем обвиняемый заключил договор подряда на замену водопровода системы розлива дома с индивидуальным предпринимателем, а потом предоставил документы с заведомо недостоверными сведениями в ЖСК-6. После этого председатель дал указание бухгалтеру ЖСК о перечислении денег по договору с учетом завышенной суммы с расчетного счета ЖСК-6 на расчетный счет ИП.Так, обвиняемый похитил у ЖСК-6 свыше 36 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. Бывшему председателю грозит до шести лет лишения свободы.