СМИ сообщают о задержании главы следственного отдела ОП №9 в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

СМИ сообщают о задержании начальника следственного отдела ОП № 9 Верх-Исетского района в Екатеринбурге в четверг, 17 марта.Задержанного подозревают в получении взятки, пишет Е1. По данным портала, в задержании участвовали сотрудники ФСБ и оперативники службы собственной безопасности.Следственный комитет, свердловское управление ФСБ и полиция области на данный момент не подтвердили факт задержания.