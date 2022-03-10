СМИ сообщают о задержании главы следственного отдела ОП №9 в Екатеринбурге
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о задержании начальника следственного отдела ОП № 9 Верх-Исетского района в Екатеринбурге в четверг, 17 марта.
Задержанного подозревают в получении взятки, пишет Е1. По данным портала, в задержании участвовали сотрудники ФСБ и оперативники службы собственной безопасности.
Следственный комитет, свердловское управление ФСБ и полиция области на данный момент не подтвердили факт задержания.
Задержанного подозревают в получении взятки, пишет Е1. По данным портала, в задержании участвовали сотрудники ФСБ и оперативники службы собственной безопасности.
Следственный комитет, свердловское управление ФСБ и полиция области на данный момент не подтвердили факт задержания.
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