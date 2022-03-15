В Асбесте осудили экс-полицейского за получение взятки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте за получение взятки бывшего полицейского приговорили к лишению свободы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В период с января по февраль прошлого года младший оперуполномоченный группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции на станции Шарташ линейного отдела МВД России получил взятку в размере 47 300 рублей. Денежное вознаграждение ему передали за предоставление информации о наличии или отсутствии полицейских в месте, где мужчина похищал грузы подвижного состава и изделия из металлов.В отношении мужчины, давшего взятку, уголовное дело было прекращено в марте этого года в связи с добровольным сообщением о факте взятки и активным способствованием раскрытию преступления.Асбестовский городской суд назначил экс-полицейскому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 430 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, в правоохранительных органах на три года.