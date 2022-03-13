Свердловчанина, который поджег военкомат, могут осудить за терроризм

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском молодой человек пытался бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата. Как сообщает Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт).По словам собеседника издания, утром 5 марта молодой человек бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Начавшийся пожар потушил патруль ДПС, который оказался неподалеку от места происшествия. После этого сотрудники полиции поймали поджигателя, пытавшегося убежать от правоохранителей. Молодой человек заявил, что хотел сорвать призывную кампанию.В военном комиссариате Березовского добавили, что была неудачная попытка поджечь дверь здания. Имущество не пострадало.Молодому человеку, если его признают вменяемым, грозит по данной статье от 10 до 15 лет лишения свободы.