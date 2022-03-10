Уголовное дело о невыплате зарплаты работникам екатеринбургского предприятия направлено в суд

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «РЭК». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемый, являясь гендиректором ООО «РЭК», с апреля по декабрь 2020 года не выплачивал зарплату 57 работникам предприятия. Таким образом он хотел поддержать экономическое благополучие компании в ущерб интересам сотрудников.Общая сумма невыплаты работникам составляла более 12 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично выплатил сотрудникам 4,3 миллиона рублей. Сейчас ему вменяется невыплата оставшейся задолженности в размере свыше 7,9 миллиона рублей.Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 5 Ленинского судебного района Екатеринбурга.