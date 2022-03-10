Екатеринбуржец предстанет перед судом за похищение бывшей возлюбленной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в похищении своей бывшей возлюбленной. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 22 июля прошлого года екатеринбуржец, директор компании по переработке лома, поджидал свою бывшую девушку у салона красоты. Там он ударил ее ногой по лицу, а затем кулаком – в область затылка. После этого обвиняемый захватил потерпевшую, посадил ее на переднее сиденье своего автомобиля, заблокировал двери и поехал в дом, где они ранее вместе проживали.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что мужчина удерживал девушку на протяжении суток. Потерпевшую освободили сотрудники полиции на следующий день, 23 июля. С информацией об исчезновении екатеринбурженки и с просьбой оказать содействие в ее розыске в полицию обратились родственники гражданки.– 23 июля 2021 года представители МВД задержали подозреваемого и освободили потерпевшую. При осмотре транспортного средства фигуранта полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряжёнными магазинами, – рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Девушка рассказала, что в день преступления обвиняемый заявил, чтобы она собирала вещи для совместной поездки в Крым. Однако потерпевшая отказалась, что еще больше разозлило мужчину.По заключению эксперта, девушке были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как ушиб головного мозга легкой степени тяжести.Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.