Свердловчан перестали беспокоить мошенники из «колл-центров банков»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области перестали звонить мошенники из «колл-центров банков». Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска регионального главка МВД Артем Лаздынь.Артем Лаздынь рассказал, что звонки из «колл-центров банков» или «службы безопасности банков» прекратились с 24 февраля, когда началась военная спецоперация на территории Украины. С того момента были единичные случаи по России, но в Свердловской области не зафиксировали ни одного такого звонка.При этом мошенники продолжают звонить пожилым гражданам, представляются попавшими в ДТП родственниками и просят перевести деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Артем Лаздынь отмечает, что по этой схеме фиксируется существенный рост.