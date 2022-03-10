Пытавшуюся убить сына екатеринбурженку отправят в психбольницу
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Жительницу Екатеринбурга, которая пыталась убить своего сына, могут отправить в психбольницу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В начале августа прошлого года девушка 1991 года рождения, взяв маленького сына на руки, вышла на балкон в квартире одного из домов по улице Авиационная. В результате падения она получила травмы и потеряла сознания. Ребенку 2019 года рождения оказали своевременную медицинскую помощь. К счастью, он выжил.
Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством. Материалы уголовного дела направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
В начале августа прошлого года девушка 1991 года рождения, взяв маленького сына на руки, вышла на балкон в квартире одного из домов по улице Авиационная. В результате падения она получила травмы и потеряла сознания. Ребенку 2019 года рождения оказали своевременную медицинскую помощь. К счастью, он выжил.
Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством. Материалы уголовного дела направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
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