На экс-замдиректора Екатеринбургского детского дома-интерната возбудили уголовное дело

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В отношении бывшего заместителя директора Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей возбуждено уголовно дело за злоупотребление должностными полномочия.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина 1988 года рождения занимал должность замдиректора учреждения с 2016 года. Он руководил работой и системой стимулирования младшего обслуживающего персонала, а также являлся членом премиальной комиссии и имел право голоса при решении вопроса о выплате премий сотрудникам интерната.В ходе проверки выяснилось, что осенью прошлого года он неоднократно предлагал подчиненным увеличить им премию. При этом те должны были вернуть ему деньги на ремонтные работы в учреждении. Так, на счет замдиректора дома-интерната от рабочего, слесаря-сантехника и заведующего складом поступило около 100 тысяч рублей.Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица. Следственные органы возбудили в отношении экс-замдиректора интерната уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).