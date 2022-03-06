В Нижнем Тагиле застрелили продававшего свой автомобиль местного жителя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле мужчина, приехавший на встречу для продажи своего автомобиля, оказался застрелен покупателем из травматического пистолета. Инцидент произошел накануне за зданием кинотеатра «Родина».Как пишет ИА «TagilCity.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тагильчанин перестал выходить на связь, и его родственники обратились в полицию. Затем, 12 марта, злоумышленник был задержан.Им оказался житель Невьянска. Подозреваемый, по данным издания, сознался в содеянном и показал место, в котором оставил тело убитого. Молодой человек выбросил погибшего на трассе недалеко от города.Задержанный объяснил сотрудникам полиции, что планировал продать чужую машину, а вырученные деньги отдать своей возлюбленной. После этого он был готов сдаться силовикам.В СУ СК России по Свердловской области ситуацию еще не комментировали.