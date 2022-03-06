В Нижнем Тагиле застрелили продававшего свой автомобиль местного жителя

16.34 Воскресенье, 13 марта 2022
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле мужчина, приехавший на встречу для продажи своего автомобиля, оказался застрелен покупателем из травматического пистолета. Инцидент произошел накануне за зданием кинотеатра «Родина».

Как пишет ИА «TagilCity.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тагильчанин перестал выходить на связь, и его родственники обратились в полицию. Затем, 12 марта, злоумышленник был задержан.

Им оказался житель Невьянска. Подозреваемый, по данным издания, сознался в содеянном и показал место, в котором оставил тело убитого. Молодой человек выбросил погибшего на трассе недалеко от города.

Задержанный объяснил сотрудникам полиции, что планировал продать чужую машину, а вырученные деньги отдать своей возлюбленной. После этого он был готов сдаться силовикам.

В СУ СК России по Свердловской области ситуацию еще не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:27 В Березовском ищут 54-летнего мужчину
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