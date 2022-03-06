В Нижнем Тагиле застрелили продававшего свой автомобиль местного жителя
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле мужчина, приехавший на встречу для продажи своего автомобиля, оказался застрелен покупателем из травматического пистолета. Инцидент произошел накануне за зданием кинотеатра «Родина».
Как пишет ИА «TagilCity.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тагильчанин перестал выходить на связь, и его родственники обратились в полицию. Затем, 12 марта, злоумышленник был задержан.
Им оказался житель Невьянска. Подозреваемый, по данным издания, сознался в содеянном и показал место, в котором оставил тело убитого. Молодой человек выбросил погибшего на трассе недалеко от города.
Задержанный объяснил сотрудникам полиции, что планировал продать чужую машину, а вырученные деньги отдать своей возлюбленной. После этого он был готов сдаться силовикам.
В СУ СК России по Свердловской области ситуацию еще не комментировали.
Как пишет ИА «TagilCity.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тагильчанин перестал выходить на связь, и его родственники обратились в полицию. Затем, 12 марта, злоумышленник был задержан.
Им оказался житель Невьянска. Подозреваемый, по данным издания, сознался в содеянном и показал место, в котором оставил тело убитого. Молодой человек выбросил погибшего на трассе недалеко от города.
Задержанный объяснил сотрудникам полиции, что планировал продать чужую машину, а вырученные деньги отдать своей возлюбленной. После этого он был готов сдаться силовикам.
В СУ СК России по Свердловской области ситуацию еще не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!