После гибели шахтера в Свердловской области возбуждено уголовное дело
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На шахте в Свердловской области погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Вечером 7 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на шахте в поселке Воронцовка городского округа Краснотурьинск при производстве работ произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки и падение его на шахтера. В результате инцидента мужчина погиб.
Погибшим оказался житель Челябинской области, проходчик подрядной организации. Он работал вахтовым методом.
Следственный комитет возбудил уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Вечером 7 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на шахте в поселке Воронцовка городского округа Краснотурьинск при производстве работ произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки и падение его на шахтера. В результате инцидента мужчина погиб.
Погибшим оказался житель Челябинской области, проходчик подрядной организации. Он работал вахтовым методом.
Следственный комитет возбудил уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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