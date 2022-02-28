В Екатеринбурге на стройке рабочие-южане напали на крановщика

09.58 Понедельник, 7 марта 2022
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 6 марта, в Екатеринбурге на стройке возле дома на Амундсена, 125 между рабочими, приехавшими в столицу Урала на заработки с юга, и местным крановщиком произошел конфликт, закончившийся для последнего больницей.

Об этом порталу Е1 написала знакомая пострадавшего. По ее словам, такой случай на этом объекте не первый.

«Угрожали даже женщинам, которые туда приходили работать, обзывали, говорили, что изнасилуют. Теперь на этот объект идти никто не хочет. Несколько дней назад такой же конфликт был с электриками. Они остановили кран, чтобы провести обслуживание. И эти гастарбайтеры тоже начали драку с ними», – рассказала девушка.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ситуация уже взята на контроль. По его словам, к проверочным мероприятиям были подключены не только сотрудники территориального ОВД, но и сыщики центра по противодействию экстремизму с полицейскими управления по вопросам миграции.

Полковник Горелых также отметил, что ранее с этого объекта заявлений похожего типа не поступало.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:58 В Екатеринбурге на стройке рабочие-южане напали на крановщика
09:22 Госавтоинспекция сняла ограничения на движение в Ирбитском районе
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18:18 В Екатеринбурге в отделе полиции №5 к задержанным не пускают членов ОНК
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16:33 Мэр Нижнего Тагила высказался о разрыве побратимских отношений с чешским городом Хеб
15:59 В Нижнем Тагиле оштрафовали мужчину за нетерпимость к ЛГБТ
15:15 В Екатеринбурге на акциях протеста за мир начались задержании
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11:40 Прокуратура утвердила обвинение по еще одному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
10:38 Выездные пункты вакцинации продолжают работать в шести свердловских городах
10:05 Три человека погибли в результате двух аварий в Свердловской области
09:20 В Свердловской области пропала 18-летняя девушка из поселка Прохладный
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