В Екатеринбурге на стройке рабочие-южане напали на крановщика
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 6 марта, в Екатеринбурге на стройке возле дома на Амундсена, 125 между рабочими, приехавшими в столицу Урала на заработки с юга, и местным крановщиком произошел конфликт, закончившийся для последнего больницей.
Об этом порталу Е1 написала знакомая пострадавшего. По ее словам, такой случай на этом объекте не первый.
«Угрожали даже женщинам, которые туда приходили работать, обзывали, говорили, что изнасилуют. Теперь на этот объект идти никто не хочет. Несколько дней назад такой же конфликт был с электриками. Они остановили кран, чтобы провести обслуживание. И эти гастарбайтеры тоже начали драку с ними», – рассказала девушка.
Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ситуация уже взята на контроль. По его словам, к проверочным мероприятиям были подключены не только сотрудники территориального ОВД, но и сыщики центра по противодействию экстремизму с полицейскими управления по вопросам миграции.
Полковник Горелых также отметил, что ранее с этого объекта заявлений похожего типа не поступало.
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Об этом порталу Е1 написала знакомая пострадавшего. По ее словам, такой случай на этом объекте не первый.
«Угрожали даже женщинам, которые туда приходили работать, обзывали, говорили, что изнасилуют. Теперь на этот объект идти никто не хочет. Несколько дней назад такой же конфликт был с электриками. Они остановили кран, чтобы провести обслуживание. И эти гастарбайтеры тоже начали драку с ними», – рассказала девушка.
Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ситуация уже взята на контроль. По его словам, к проверочным мероприятиям были подключены не только сотрудники территориального ОВД, но и сыщики центра по противодействию экстремизму с полицейскими управления по вопросам миграции.
Полковник Горелых также отметил, что ранее с этого объекта заявлений похожего типа не поступало.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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28 февраля 2022
28 февраля 2022