В Екатеринбурге осудили мужчину за убийство рыбака
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге перед судом предстал местный житель за убийство знакомого на рыбалке. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В прошлом году вечером 16 июля обвиняемый вместе со своим знакомым рыбачили на берегу мыса «Гамаюн» Верх-Исетского водохранилища и параллельно распивали спиртное. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый подошел к своему автомобилю, взял нож и ударил им в грудную клетку знакомого. От ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Мужчина перетащил тело знакомого в канаву, а сам уехал с места преступления на автомобиле.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшего и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.
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В прошлом году вечером 16 июля обвиняемый вместе со своим знакомым рыбачили на берегу мыса «Гамаюн» Верх-Исетского водохранилища и параллельно распивали спиртное. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый подошел к своему автомобилю, взял нож и ударил им в грудную клетку знакомого. От ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Мужчина перетащил тело знакомого в канаву, а сам уехал с места преступления на автомобиле.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшего и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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