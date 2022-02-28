Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге подозреваемого в хранении наркотиков
Криминал
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге мужчину, подозреваемого в хранении мефедрона. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в отделении ГИБДД.
В ночь на 1 марта экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio на улице Академика Вонсовского для проверки документов. В салоне машины находились водитель и трое пассажиров. Все они заметно суетились.
Когда автоинспекторы попросили их выйти из автомобиля, один из пассажиров сбросил в сугроб сверток в черной изоленте. На место вызвали следственно-оперативную группу территориального ОВД.
Стражи порядка в присутствии понятых изъяли сверток с содержимым и направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 0,90 грамма.
Задержанным оказался нигде не работающий и ранее не судимый 33-летний местный житель. По предварительной информации, он незаконно купил наркотики и хранил их для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).
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В ночь на 1 марта экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio на улице Академика Вонсовского для проверки документов. В салоне машины находились водитель и трое пассажиров. Все они заметно суетились.
Когда автоинспекторы попросили их выйти из автомобиля, один из пассажиров сбросил в сугроб сверток в черной изоленте. На место вызвали следственно-оперативную группу территориального ОВД.
Стражи порядка в присутствии понятых изъяли сверток с содержимым и направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 0,90 грамма.
Задержанным оказался нигде не работающий и ранее не судимый 33-летний местный житель. По предварительной информации, он незаконно купил наркотики и хранил их для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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