В Свердловской области задержан рецидивист по подозрению в убийстве пенсионера
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Михайловске задержали рецидивиста, который подозревается в убийстве пожилого мужчины. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области.
В Нижнесергинский отдел вневедомственной охраны в понедельник, 28 февраля, поступило сообщение об оказании содействия участковому полиции. По предварительным данным, в квартире на улице Грязнова обнаружили труп 71-летнего мужчины.
Сотрудники полиции совместно с Росгвардейцами прибыли на место происшествия. Там они обнаружили тело пенсионера с признаками насильственной смерти. На месте ЧП задержали и подозреваемого в гибели мужчины. Им оказался 40-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанного. По версии следствия, в ночь на 28 февраля подозреваемый распивал спиртное с также ранее судимым мужчиной. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Подозреваемый избил пенсионера, причинив ему травму груди. Потерпевший скончался от полученного повреждения на месте происшествия через непродолжительное время.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
В Нижнесергинский отдел вневедомственной охраны в понедельник, 28 февраля, поступило сообщение об оказании содействия участковому полиции. По предварительным данным, в квартире на улице Грязнова обнаружили труп 71-летнего мужчины.
Сотрудники полиции совместно с Росгвардейцами прибыли на место происшествия. Там они обнаружили тело пенсионера с признаками насильственной смерти. На месте ЧП задержали и подозреваемого в гибели мужчины. Им оказался 40-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанного. По версии следствия, в ночь на 28 февраля подозреваемый распивал спиртное с также ранее судимым мужчиной. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Подозреваемый избил пенсионера, причинив ему травму груди. Потерпевший скончался от полученного повреждения на месте происшествия через непродолжительное время.
– В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге рецидивист обвиняется в убийстве знакомого
21 февраля 2022
21 февраля 2022