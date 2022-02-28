В Свердловской области задержан рецидивист по подозрению в убийстве пенсионера

– В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости