В Березовском осудили мужчину за кражу топливных карт у дальнобойщиков

12.26 Среда, 2 марта 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Березовском осудили уроженца Московской области, который путешествовал автостопом и похищал у водителей большегрузов топливные карты. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, неработающий молодой человек на протяжении длительного времени путешествовал автостопом. Таким методом передвижения он пользовался, чтобы похищать топливные карты у водителей большегрузов.

Первый эпизод кражи произошел в июне 2020 года. Мужчина подсел к дальнобойщику в Пермском крае, назвался вымышленным именем и сказал, что едет из Владимира в Омск. Оставшись в кабине один, злоумышленник похитил топливные карты, подменив их похожими, а затем скрылся с места преступления.

В течение трех последующих дней на разных автозаправочных станциях, расположенных в пределах Екатеринбурга и Березовского, мужчина продал дальнобойщикам дизельное топливо, которое покупал, используя похищенные карты на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Аналогичное преступление было совершено в сентябре того же года. Тогда злоумышленник был на территории Татарстана. Получив отказ от водителя грузовика подвезти его в Уфу, он подождал, пока водитель отвлечется, и также похитил топливные карты. Затем он тем же способом обналичил их на автозаправочных станциях Екатеринбурга на сумму около 500 тысяч рублей.

Березовский городской суд назначил 25-летнему обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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