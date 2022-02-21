В Каменске-Уральском водителя автобуса обвиняют в убийстве кондуктора
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском водитель автобуса обвиняется в убийстве кондуктора. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, 51-летний местный житель днем 23 февраля вместе со своей 42-летней сожительницей, работавшей кондуктором автобуса, находился в комнате дома на улице Челябинской. После распития спиртного между ними возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина резал картошку для супа. С находившимся у него в руках ножом он подошел к женщине и после обмена оскорблений ударил ее по лицу рукой, а потом ударил ножом в область шеи.
Потерпевшая скончалась от полученной травмы на месте преступления. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что обвиняемый и его возлюбленная работали на одном из предприятий. Они познакомились в декабре прошлого года и стали жить вместе. Однако между сожителями нередко возникали конфликты, в основном, на почве распития спиртного.
Как только тело погибшей обнаружили, о случившемся сразу сообщили в полицию. На поиск подозреваемого в убийстве понадобилось несколько часов. Оказалось, что он два дня после преступления пил у своего приятеля. Его задержали и передали сотрудникам СКР.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
По версии следствия, 51-летний местный житель днем 23 февраля вместе со своей 42-летней сожительницей, работавшей кондуктором автобуса, находился в комнате дома на улице Челябинской. После распития спиртного между ними возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина резал картошку для супа. С находившимся у него в руках ножом он подошел к женщине и после обмена оскорблений ударил ее по лицу рукой, а потом ударил ножом в область шеи.
Потерпевшая скончалась от полученной травмы на месте преступления. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что обвиняемый и его возлюбленная работали на одном из предприятий. Они познакомились в декабре прошлого года и стали жить вместе. Однако между сожителями нередко возникали конфликты, в основном, на почве распития спиртного.
– После расправы над сожительницей мужчина вымыл всю посуду, в том числе и нож, который использовал в качестве оружия. Сваренный суп он убрал в холодильник, затем открыл окна в комнате и покинул место происшествия, закрыв дверь на ключ. Потерпевшую обнаружили ее знакомые, которые долго не могли дозвониться до нее, слыша при этом звонок ее телефона в комнате. С помощью специализированной службы дверь в помещение была вскрыта, – рассказал полковник Горелых.
Как только тело погибшей обнаружили, о случившемся сразу сообщили в полицию. На поиск подозреваемого в убийстве понадобилось несколько часов. Оказалось, что он два дня после преступления пил у своего приятеля. Его задержали и передали сотрудникам СКР.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге рецидивист обвиняется в убийстве знакомого
21 февраля 2022
21 февраля 2022
Екатеринбуржца осудили за выстрел в своего отца из пистолета
24 февраля 2022
24 февраля 2022