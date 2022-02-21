В Каменске-Уральском водителя автобуса обвиняют в убийстве кондуктора

– После расправы над сожительницей мужчина вымыл всю посуду, в том числе и нож, который использовал в качестве оружия. Сваренный суп он убрал в холодильник, затем открыл окна в комнате и покинул место происшествия, закрыв дверь на ключ. Потерпевшую обнаружили ее знакомые, которые долго не могли дозвониться до нее, слыша при этом звонок ее телефона в комнате. С помощью специализированной службы дверь в помещение была вскрыта, – рассказал полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости