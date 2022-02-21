Рецидивист напал с ножом на посетителя магазина в Краснотурьинске
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Краснотурьинске задержан рецидивист, подозреваемый в нанесении ножевого ранения местному жителю. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
Вчера, 27 февраля, наряду Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Ленина в Краснотурьинске неизвестный напал с ножом на посетителя. Прибывшие сотрудники выяснили, что в магазине между двумя мужчинами 53 и 37 лет произошел конфликт. В результате старший мужчина причинил местному жителю телесные повреждения.
Для пострадавшего вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас он лечится в хирургическом отделении.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью. Злоумышленника доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
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Вчера, 27 февраля, наряду Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Ленина в Краснотурьинске неизвестный напал с ножом на посетителя. Прибывшие сотрудники выяснили, что в магазине между двумя мужчинами 53 и 37 лет произошел конфликт. В результате старший мужчина причинил местному жителю телесные повреждения.
Для пострадавшего вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас он лечится в хирургическом отделении.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью. Злоумышленника доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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