В суд Нижнего Тагила направили уголовное дело о хищении горных пород стоимостью 1,6 млн рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ленинский районный суд Нижнего Тагила направили уголовное дело о хищении горных пород стоимостью свыше 1,6 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, местный житель, являясь директором компании, в нарушение заключенного с другим юридическим лицом договора на отбор проб горных пород тайно похитил полезное ископаемое – камень природный дробленый в объеме 3 332 куб.м. В течение нескольких дней марта 2021 года обвиняемый, отдавая указания водителям экскаватора и грузовых автомобилей, организовал сбыт незаконно добытого ископаемого. При этом у него не было лицензии на добычу природных ресурсов.
В результате Свердловской области был причинен ущерб на общую сумму более 1,6 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. На имущество обвиняемого наложен арест.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
По версии следствия, местный житель, являясь директором компании, в нарушение заключенного с другим юридическим лицом договора на отбор проб горных пород тайно похитил полезное ископаемое – камень природный дробленый в объеме 3 332 куб.м. В течение нескольких дней марта 2021 года обвиняемый, отдавая указания водителям экскаватора и грузовых автомобилей, организовал сбыт незаконно добытого ископаемого. При этом у него не было лицензии на добычу природных ресурсов.
В результате Свердловской области был причинен ущерб на общую сумму более 1,6 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. На имущество обвиняемого наложен арест.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Депутата-прогульщика гордумы Нижнего Тагила лишили мандата
24 февраля 2022
24 февраля 2022
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Академическом
21 февраля 2022
21 февраля 2022