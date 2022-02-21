В Нижнем Тагиле буду судить оставившую дома трехлетнего ребенка мать-одиночку
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле предстанет перед судом мать-одиночка, оставившая своего трехлетнего сына дома без присмотра. Ее будут судить по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству»). Ребенок сейчас находится в учреждении социального обслуживания.
С того момента, как малыша забрали, его судьбой мать так и не заинтересовалось, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 16 июля 2021 года в 9.00 обвиняемая ушла из дома, оставив ребенка в квартире одного без питания и еды. Дверь незастекленного балкона в этот момент открыта, также в квартире имелись в доступных местах колюще-режущие предметы.
Оставленного без присмотра мальчика в тот день нашли соседи. Около 16.00 неравнодушные люди услышали плачь и вошли в квартиру через незапертую дверь. Ребенок находился в антисанитарных условиях. Позже сотрудниками полиции малыша доставили в лечебное учреждение.
«Нерадивая мать вернулась домой около 22 час и, не обнаружив ребенка, не предприняла никаких мер к его поиску. Лишь через 2 дня она была разыскана полицейскими», – сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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С того момента, как малыша забрали, его судьбой мать так и не заинтересовалось, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 16 июля 2021 года в 9.00 обвиняемая ушла из дома, оставив ребенка в квартире одного без питания и еды. Дверь незастекленного балкона в этот момент открыта, также в квартире имелись в доступных местах колюще-режущие предметы.
Оставленного без присмотра мальчика в тот день нашли соседи. Около 16.00 неравнодушные люди услышали плачь и вошли в квартиру через незапертую дверь. Ребенок находился в антисанитарных условиях. Позже сотрудниками полиции малыша доставили в лечебное учреждение.
«Нерадивая мать вернулась домой около 22 час и, не обнаружив ребенка, не предприняла никаких мер к его поиску. Лишь через 2 дня она была разыскана полицейскими», – сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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