Полиция Верхней Пышмы провела рейд по проверке документов у мигрантов
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 24 февраля, в Верхней Пышме прошел рейд «Нелегал» по проверке документов среди мигрантов. Цель мероприятия – выявить и пресечь нелегальную миграцию.
«Данное мероприятие проводится с целью выявления и пресечения каналов нелегальной миграции, фактов использования поддельных документов, удостоверяющих личность, незаконного использования иностранной рабочей силы, усиления государственного контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства», – уточнили в МО МВД России «Верхнепышминский».
Всего за день сотрудниками местной полиции было проверено 86 иностранных граждан, 6 из которых оказались нарушителями. На них правоохранители составили административные протоколы.
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«Данное мероприятие проводится с целью выявления и пресечения каналов нелегальной миграции, фактов использования поддельных документов, удостоверяющих личность, незаконного использования иностранной рабочей силы, усиления государственного контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства», – уточнили в МО МВД России «Верхнепышминский».
Всего за день сотрудниками местной полиции было проверено 86 иностранных граждан, 6 из которых оказались нарушителями. На них правоохранители составили административные протоколы.
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