Екатеринбуржца осудили за выстрел в своего отца из пистолета
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который выстрелил в своего отца из пистолета. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В августе 2020 года обвиняемый, находясь на третьем этаже дома по улице Индустрии, поссорился со своим отцом из-за раздела общего имущества – квартиры. В ходе конфликта он выстрелил из гладкоствольного пистолета «Гроза-051» в область левой голени мужчины.
Своими действиями обвиняемый причинил отцу огнестрельное ранение мягких тканей левой голени с переломом верхней трети левой большеберцовой кости.
После этого злоумышленник подобрал гильзу от патрона и выбросил на улице. Первую медицинской помощь отцу он не оказал, скорую помощь не вызвал.
Свою вину в совершении преступления мужчина не признал. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил наказание ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В августе 2020 года обвиняемый, находясь на третьем этаже дома по улице Индустрии, поссорился со своим отцом из-за раздела общего имущества – квартиры. В ходе конфликта он выстрелил из гладкоствольного пистолета «Гроза-051» в область левой голени мужчины.
Своими действиями обвиняемый причинил отцу огнестрельное ранение мягких тканей левой голени с переломом верхней трети левой большеберцовой кости.
После этого злоумышленник подобрал гильзу от патрона и выбросил на улице. Первую медицинской помощь отцу он не оказал, скорую помощь не вызвал.
Свою вину в совершении преступления мужчина не признал. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил наказание ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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