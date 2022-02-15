Екатеринбуржца осудили за выстрел в своего отца из пистолета

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который выстрелил в своего отца из пистолета. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В августе 2020 года обвиняемый, находясь на третьем этаже дома по улице Индустрии, поссорился со своим отцом из-за раздела общего имущества – квартиры. В ходе конфликта он выстрелил из гладкоствольного пистолета «Гроза-051» в область левой голени мужчины.Своими действиями обвиняемый причинил отцу огнестрельное ранение мягких тканей левой голени с переломом верхней трети левой большеберцовой кости.После этого злоумышленник подобрал гильзу от патрона и выбросил на улице. Первую медицинской помощь отцу он не оказал, скорую помощь не вызвал.Свою вину в совершении преступления мужчина не признал. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил наказание ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.