В Екатеринбурге рецидивист обвиняется в убийстве знакомого

– Обвиняемый был задержан «по горячим следам» сотрудниками уголовного розыска. После совершения преступления злоумышленник проложил распивать спиртное со своей знакомой на территории Чкаловского района, – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 29-летний рецидивист обвиняется в убийстве знакомого. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, 19 февраля у одного из домов по переулку Короткий было обнаружено тело 35-летнего мужчины с колото-резаными ранениями. Сотрудники СКР и полиции установили причастность к совершению преступления 29-летнего уроженца Ивделя. Ранее он был судим за убийство и кражи, а после отбытия наказания обосновался в Екатеринбурге.В Следственном комитете рассказали, что обвиняемый поссорился с потерпевшим из-за женщины, с которой они познакомились незадолго до конфликта. Рецидивист в ходе ссоры вытащил нож и нанес им своему знакомому не совместимые с жизнью повреждения.Отмечается, что ранее пострадавший и обвиняемый жили в одном из «рабочих домов». Оба они привлекались к уголовной ответственности.