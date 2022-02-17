В Екатеринбурге рецидивист обвиняется в убийстве знакомого
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 29-летний рецидивист обвиняется в убийстве знакомого. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, 19 февраля у одного из домов по переулку Короткий было обнаружено тело 35-летнего мужчины с колото-резаными ранениями. Сотрудники СКР и полиции установили причастность к совершению преступления 29-летнего уроженца Ивделя. Ранее он был судим за убийство и кражи, а после отбытия наказания обосновался в Екатеринбурге.
В Следственном комитете рассказали, что обвиняемый поссорился с потерпевшим из-за женщины, с которой они познакомились незадолго до конфликта. Рецидивист в ходе ссоры вытащил нож и нанес им своему знакомому не совместимые с жизнью повреждения.
Отмечается, что ранее пострадавший и обвиняемый жили в одном из «рабочих домов». Оба они привлекались к уголовной ответственности.
По версии следствия, 19 февраля у одного из домов по переулку Короткий было обнаружено тело 35-летнего мужчины с колото-резаными ранениями. Сотрудники СКР и полиции установили причастность к совершению преступления 29-летнего уроженца Ивделя. Ранее он был судим за убийство и кражи, а после отбытия наказания обосновался в Екатеринбурге.
В Следственном комитете рассказали, что обвиняемый поссорился с потерпевшим из-за женщины, с которой они познакомились незадолго до конфликта. Рецидивист в ходе ссоры вытащил нож и нанес им своему знакомому не совместимые с жизнью повреждения.
– Обвиняемый был задержан «по горячим следам» сотрудниками уголовного розыска. После совершения преступления злоумышленник проложил распивать спиртное со своей знакомой на территории Чкаловского района, – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что ранее пострадавший и обвиняемый жили в одном из «рабочих домов». Оба они привлекались к уголовной ответственности.
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