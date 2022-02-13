В Екатеринбурге неизвестные устроили налет в торговом центре «Свердловск»
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге группа неизвестных устроила налет на несколько магазинов в ТДЦ «Свердловск» на улице Героев России, 2. Об этом рассказали сотрудники магазина электроники, в котором произошла кража. Они уверены, что нападавшие были цыганами.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 февраля. По словам одного из сотрудников, они зашли в магазин группой и, пока несколько человек отвлекали внимание, женщина рассматривала товары. Позже, после просмотра записи с камеры видеонаблюдения, со слов работников, выяснилось, что она в этот момент незаметно от всех украла наушники за 3500 рублей.
«Потом они ушли в магазин напротив, где продавали детские кроватки. Там они у девушки-продавца украли телефон. Та побежала за ними – возвращается вся побитая, в крови, плачет», – рассказал порталу Е1 сотрудник магазина электроники, в котором произошла кража наушников.
В полиции сообщили, что уже начали проверку данной информации. Там также призвали граждан незамедлительно сообщать о подобных случаях.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 февраля. По словам одного из сотрудников, они зашли в магазин группой и, пока несколько человек отвлекали внимание, женщина рассматривала товары. Позже, после просмотра записи с камеры видеонаблюдения, со слов работников, выяснилось, что она в этот момент незаметно от всех украла наушники за 3500 рублей.
«Потом они ушли в магазин напротив, где продавали детские кроватки. Там они у девушки-продавца украли телефон. Та побежала за ними – возвращается вся побитая, в крови, плачет», – рассказал порталу Е1 сотрудник магазина электроники, в котором произошла кража наушников.
В полиции сообщили, что уже начали проверку данной информации. Там также призвали граждан незамедлительно сообщать о подобных случаях.
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