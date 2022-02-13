В Екатеринбурге неизвестный южной внешности напал на местного жителя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Сортировке в результате конфликта неизвестный мужчина южной внешности напал на местного жителя. Об этом рассказала супруга пострадавшего.По словам екатеринбурженки, это произошло прошлой ночью, когда она с мужем находилась дома. Они услышали звук сигнализации своей машины и выглянули в окно. Тогда рядом со своим автомобилем супруги увидели двух человек. Со слов местной жительницы, это были парень и девушка южной внешности.Супруги предположили, что эти люди, паркуясь, задели их автомобиль, и тогда муж екатеринбурженки решил выйти на улицу выяснить, что случилось, пишет «Инцидент Екатеринбург».«Мужчина начал кричать и оскорблять моего мужа. После чего я вышла на улицу и тоже сделала замечание на поведение мужчины. Он бросился на меня с кулаками. Супруг вступился и неожиданно получил удар по лицу каким-то твердым предметом», – рассказала местная жительница.В результате пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы зашить разбитую губу. В ту же ночь супруги обратились в полицию.Как объяснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, стоявшие рядом с поврежденной машиной оказались случайными прохожими. Сейчас правоохранители стараются установить личность нападавшего.«Кроме того, материалы по факту повреждения машины переданы в подразделение ГИБДД для проведения соответствующей проверки», – дополнили в пресс-группе.