В Екатеринбурге неизвестный южной внешности напал на местного жителя
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Сортировке в результате конфликта неизвестный мужчина южной внешности напал на местного жителя. Об этом рассказала супруга пострадавшего.
По словам екатеринбурженки, это произошло прошлой ночью, когда она с мужем находилась дома. Они услышали звук сигнализации своей машины и выглянули в окно. Тогда рядом со своим автомобилем супруги увидели двух человек. Со слов местной жительницы, это были парень и девушка южной внешности.
Супруги предположили, что эти люди, паркуясь, задели их автомобиль, и тогда муж екатеринбурженки решил выйти на улицу выяснить, что случилось, пишет «Инцидент Екатеринбург».
«Мужчина начал кричать и оскорблять моего мужа. После чего я вышла на улицу и тоже сделала замечание на поведение мужчины. Он бросился на меня с кулаками. Супруг вступился и неожиданно получил удар по лицу каким-то твердым предметом», – рассказала местная жительница.
В результате пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы зашить разбитую губу. В ту же ночь супруги обратились в полицию.
Как объяснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, стоявшие рядом с поврежденной машиной оказались случайными прохожими. Сейчас правоохранители стараются установить личность нападавшего.
«Кроме того, материалы по факту повреждения машины переданы в подразделение ГИБДД для проведения соответствующей проверки», – дополнили в пресс-группе.
По словам екатеринбурженки, это произошло прошлой ночью, когда она с мужем находилась дома. Они услышали звук сигнализации своей машины и выглянули в окно. Тогда рядом со своим автомобилем супруги увидели двух человек. Со слов местной жительницы, это были парень и девушка южной внешности.
Супруги предположили, что эти люди, паркуясь, задели их автомобиль, и тогда муж екатеринбурженки решил выйти на улицу выяснить, что случилось, пишет «Инцидент Екатеринбург».
«Мужчина начал кричать и оскорблять моего мужа. После чего я вышла на улицу и тоже сделала замечание на поведение мужчины. Он бросился на меня с кулаками. Супруг вступился и неожиданно получил удар по лицу каким-то твердым предметом», – рассказала местная жительница.
В результате пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы зашить разбитую губу. В ту же ночь супруги обратились в полицию.
Как объяснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, стоявшие рядом с поврежденной машиной оказались случайными прохожими. Сейчас правоохранители стараются установить личность нападавшего.
«Кроме того, материалы по факту повреждения машины переданы в подразделение ГИБДД для проведения соответствующей проверки», – дополнили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
СМИ сообщили о стрелявшем по людям в Среднеуральске
13 февраля 2022
13 февраля 2022
В Свердловской области на выходных ожидается снежная погода
11 февраля 2022
11 февраля 2022
Жителю Первоуральска вынесли приговор за убийство прохожего
17 февраля 2022
17 февраля 2022